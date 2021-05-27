Москва, , 14:03 — REGNUM Правительство России планирует снизить требования к объёму инвестиций для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Об этом 27 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что данный механизм уже позволил привлечь около 1,3 трлн рублей инвестиций в проекты, при этом потенциал механизма позволяет сделать больше, поэтому подготовлены изменения.

«Теперь будут снижены требования к объёму капиталовложений для общественного, городского и пригородного транспорта, а также терминалов аэропортов, транспортно-логистических центров с 5 до 1,5 млрд рублей, для проектов в сфере туризма — до 500 млн, а для комплексного развития территорий — до 250 млн рублей», — заявил Мишустин.

Это расширит круг потенциальных инвесторов, позволит привлечь к участию в соглашениях средний бизнес.

Перечень затрат, которые возмещаются в объёме уплачиваемых налогов, также будет расширен. Упрощаются и требования к подаче документов.

Кроме того, способом возмещения затрат может стать не субсидия, а налоговый вычет.