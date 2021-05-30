Магадан, , 09:00 — REGNUM Магаданская область обладает схожими с арктическими условиями климата, экономики и демографии, но не входит в Арктическую зону. В чем причина этого и можно ли рассчитывать, что список арктических регионов РФ пополнится Магаданской областью, объяснила автору ИА REGNUM заместитель председателя правительства региона Татьяна Савченко.

Татьяна Савченко — заместитель председателя правительства Магаданской области © Пресс-служба правительства Магаданской области

Южная точка арктических регионов РФ находится южнее расположения половины территории Магаданской области, при том, что к арктическим в области предлагают отнести только четыре северных района. В Магаданской области, как и в арктических регионах, сложный климат, мало солнца и почти повсеместное распространение вечной мерзлоты. С учетом всех климатических и географических условий в этом регионе актуальны те же социальные и экономические проблемы, что и в арктических — дороговизна производства, высокие цены, слабая транспортная доступность, моноресурсность экономики, зависимость от конъюнктуры мировых рынков сырья, высокая дотационность регионального бюджета, отток населения и снижение уровня жизни. Но для включения в Арктическую зону Магаданской области не хватает фактора омывания берегов территории Северным Ледовитым океаном.

При этомвключение в Арктическую зону РФ, отмечает Татьяна Савченко, принесло бы региону важнейшие льготы для арктических проектов, позволило бы привлечь инвесторов для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов на территории Магаданской области. И хотя наДальнем Востоке, как и Арктике, есть свои льготы, арктические льготы выгоднее, так как дают большее снижение затрат инвестора как по первоначальным инвестициям, так и по текущим расходам.

Читайте интервью полностью в материале Владимира Станулевича «Колыма готова войти в состав Арктической зоны РФ».