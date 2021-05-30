Почему Магадан ещё не в Арктике?
Магадан, 30 мая, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Магаданская область обладает схожими с арктическими условиями климата, экономики и демографии, но не входит в Арктическую зону. В чем причина этого и можно ли рассчитывать, что список арктических регионов РФ пополнится Магаданской областью, объяснила автору ИА REGNUM заместитель председателя правительства региона Татьяна Савченко.
Южная точка арктических регионов РФ находится южнее расположения половины территории Магаданской области, при том, что к арктическим в области предлагают отнести только четыре северных района. В Магаданской области, как и в арктических регионах, сложный климат, мало солнца и почти повсеместное распространение вечной мерзлоты. С учетом всех климатических и географических условий в этом регионе актуальны те же социальные и экономические проблемы, что и в арктических — дороговизна производства, высокие цены, слабая транспортная доступность, моноресурсность экономики, зависимость от конъюнктуры мировых рынков сырья, высокая дотационность регионального бюджета, отток населения и снижение уровня жизни. Но для включения в Арктическую зону Магаданской области не хватает фактора омывания берегов территории Северным Ледовитым океаном.
При этомвключение в Арктическую зону РФ, отмечает Татьяна Савченко, принесло бы региону важнейшие льготы для арктических проектов, позволило бы привлечь инвесторов для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов на территории Магаданской области. И хотя наДальнем Востоке, как и Арктике, есть свои льготы, арктические льготы выгоднее, так как дают большее снижение затрат инвестора как по первоначальным инвестициям, так и по текущим расходам.
Читайте интервью полностью в материале Владимира Станулевича «Колыма готова войти в состав Арктической зоны РФ».