Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным мужчину в избиении врача-педиатра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, инцидент произошёл в многоквартирном жилом доме. Врач прибыла туда в составе бригады скорой помощи. Педиатр ошиблась квартирой и разбудила местного жителя, который был пьян. Гражданин из хулиганских побуждений избил врача. У неё позже выявили черепно-мозговую травму, перелом нижней правой орбиты со смещением, ушиб головного мозга и гематомы лица.

Гражданин обвинялся по пп. «б», «д» ч 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности, из хулиганских побуждений). Мужчине дали два года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина уже был судим за избиение человека.

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