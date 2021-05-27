Москва, , 14:31 — REGNUM В России рост цен на отдельные товары в последнее время может составлять «десятки процентов», это временное явление прекратится, когда экономика вернется к устойчивому равновесию. Об этом 27 мая заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, такой же процесс происходит не только в России, но и во всем мире. Это связано с очень быстрым восстановлением экономики после кризисного 2020 года.

«Инфляционный всплеск будет сходить на нет по мере возвращения экономики к более устойчивому равновесию», — сказал Заботкин на заседании в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2% в сравнении с прогнозом марта в 2,9%.

По мнению экспертов ВБ, оживлению экономики России, которая опирается на рост потребления домохозяйств и инвестиции, будет способствовать восстановление экономики мира, а также повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в текущем году.

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