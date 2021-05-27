Москва, , 14:01 — REGNUM В Минцифры предлагают «переформатировать» ОБЖ и 50% времени преподавания этой дисциплины уделить кибербезопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Мы хотели бы предложить скорректировать программу по ОБЖ», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

По его мнению, «до 50% времени ОБЖ можно посвятить формированию у школьников навыков безопасности работы с цифровыми технологиями, цифровыми сервисами».

«Такую культуру мы должны формировать, и ОБЖ — это тот предмет, который может быть использован», — полагает министр.

В комитете Госдумы по информполитике предложили создать межведомственную рабочую группу на базе Минпросвещения и Минцифры с участием профессионального и родительского сообщества.

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