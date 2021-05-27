Самара, , 14:04 — REGNUM Женщина, двигаясь на гидроцикле, погибла в результате столкновения с деревом в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 26 мая в Усть — Кинельском районе рядом с поселком Советы женщина 1992 года рождения каталась с пассажиркой 1981 года рождения по реке Кинель на гидроцикле.

В какой-то момент гидроцикл столкнулся с деревом, поскольку женщина не справилась с управлением. В результате она получила не совместимые с жизнью травмы.

«Сотрудниками поисково-спасательной службы Самарской области продолжается поиск тела пассажирки», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку, в ходе которой им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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