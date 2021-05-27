Калуга, , 14:10 — REGNUM Ультразвуковой сканер экспертного класса «РуСкан 65/65М» разработан предприятием «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в Ростех) в партнёрстве с научно-производственным объединением «Сканер». По своим параметрам новая модель превосходит предшественников и не уступает импортным аналогам. Об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области.

Ультразвуковой сканер экспертного класса «РуСкан 65/65М»/ Arrko.ru

«РуСкан 65/65М» позволяет проводить целый ряд новых исследований. Сканер оснащён сенсорной панелью управления и применяется для проведения диагностики в различных сферах — от акушерства до кардиологии, в том числе онкозаболеваний щитовидной железы и при визуализации кровотока для оценки состояния сосудов.

Первая партия сканеров «РуСкан 65/65М» будет поставлена в лечебно-диагностические учреждения Кирова и Тюмени.

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