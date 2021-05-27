Москва, , 13:59 — REGNUM Россия переходит к нейтральной денежно-кредитной политике, и шаги повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 0,25−0,5 вполне адекватны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что чем дольше в России продлится период пониженных ставок, тем более резко придется их повышать в будущем.

«Циклы повышения ставок у центральных банков, как правило, имеют сглаженный характер. В этом смысле Банк России не уникален. Резкий рост ставок — всегда экстренная ситуация и стресс для финансовых рынков, поэтому ЦБ никогда не пойдет на искусственное занижение стоимости денег. Россия переходит к нейтральной денежно-кредитной политике, и шаги повышения ставки 0,25−0,5 адекватны, — сказал Домащенко. — «Позднее» повышение негативно влияет на сбережения, так как из банков усиливается отток срочных вкладов в рублях. Инфляция — это одно из многочисленных последствий этого процесса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что «более позднее» повышение ставок будет означать более продолжительный период повышенной инфляции.

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