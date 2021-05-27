Чебоксары, , 13:58 — REGNUM Реконструкцию чебоксарского аэропорта планируется начать в 2021 году и завершить в 2023 году. Об этом сообщает министерство транспорта Чувашии, не указывая объём требуемых инвестиций.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по реконструкции аэровокзального комплекса. В настоящее время готовится заявление в Росавиацию для выдачи разрешения на строительство.

В минтрансе отмечают, что реконструкцию планируется начать в 2021 году без приостановки работы аэропорта, а завершить к 2023 году. Каков планируемый объём инвестиций, не сообщается.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, в результате площадь аэровокзального комплекса увеличится в 2,5 раза и достигнет 5,5 тыс. кв. метров, годовой пассажиропоток вырастет на 30% и составит 500 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер — министр строительства Павел Данилов отмечал, что в 2019 году (до пандемии) было перевезено воздушным транспортом почти 300 тыс. пассажиров.

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