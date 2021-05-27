Москва, , 13:57 — REGNUM В настоящее время у Банка России не острой необходимости отказываться от мягкой кредитно-денежной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в РФ нужно поскорее отказаться от мягкой ДКП.

«Нет сейчас такой острой необходимости немедленно завершать мягкую политику, — возмутился экономист. — Да, Россия восстановит ВВП — динамика первых месяцев 2021 года об этом говорит. Всемирный банк повысил свой прогноз по росту российского ВВП до 3,2 процента в этом году. Но это отнюдь не означает взрывного роста деловой активности, инфляции и других процессов, которые могут подорвать стабильность на макроэкономическом уровне. Это всего лишь восстановление ВВП! Да, низкая ставка давит на проценты по вкладам. Привлекательность вкладов маленькая, и доходы банков от пассивных операций меньше».

Но, как подчеркнул Ковригин, многие банки уже давно переключаются на развитие брокерских услуг, получая доходы от конверсионных операций.

«Я не вижу сейчас каких-то огромных рисков от мягкой денежно-кредитной политики», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по сути Банк России уже завершил мягкую ДКП.

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