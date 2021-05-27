Москва, , 13:57 — REGNUM В России число сторонников перехода на четырёхдневную рабочую неделю в кризисном 2020 году довольно значительно сократилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«По данным опросов, в конце 2020 года эту идею поддерживало большинство опрошенных (40%), а против неё выступали 37%, но по сравнению с 2019 годом число сторонников перехода на «четырёхдневку» сократилось почти на 10% (с почти 50% до 40%), в то время как количество противников «четырёхдневки» выросло с 30% до 37%.

В любом случае, абсолютного большинства сторонники «четырёхдневки» не набрали как в 2019, так и в 2020 году. И это неудивительно, ведь главным аргументом работодателей и работников, выступающих против перехода на четырёхдневную рабочую неделю, являются опасения сокращения зарплат.

А так как реальные доходы российских граждан падают восьмой год подряд, неудивительно, что люди опасаются ещё большего их снижения, теперь уже по причине перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

При этом инфляция в 2020 году и начале 2021 года значительно выросла, подобравшись почти к 6%. А возможные сокращения зарплат в условиях роста инфляции сделает население ещё беднее и может привести к социальной нестабильности (тем более, что у народа свободного времени с переходом на «четырёхдневку» станет побольше).

Есть для наёмных работников и другой риск. Предположим, что правительство согласится внедрить четырёхдневную рабочую неделю, запретив работодателям при этом под угрозой штрафа или даже тюремного срока сокращать зарплаты работникам хоть на копейку.

Более того, в СССР был опыт перехода с шестидневной рабочей недели на пятидневную, но при этом никакие зарплаты не сокращались. Но тогда была другая социально-экономическая система.

А в данном случае для работников есть риски, заключающиеся даже не только в том, что добиться повышения зарплат от работодателя при четырёхдневной рабочей неделе будет невозможно.

В социальных сетях есть такое мнение, что государство, увидев, что платежеспособный спрос из-за «четырёхдневки» не снижается, сразу же повысит ставки НДФЛ или введёт его прогрессивную шкалу. И это, опять же, может обострить социальную напряжённость.

Поэтому в любом случае ускоренный переход на четырёхдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен.

Но вот, что возможно сделать, — это более широко практиковать удалённый формат работы, гибкие рабочие графики, сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными и т. д.», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.