Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян прокомментировала слухи о своих отношениях с Трэвисом Баркером, барабанщиком группы Blink-182. Об этом сообщило издание Page Six.

По данным Page Six, модель опровергла слухи о романе с парнем своей сестры Кортни Кардашьян. «Ложь! Мы дружим уже много лет, и я так рада за него (Трэвиса Баркера — ИА REGNUM) и Кортни», — рассказала Кардашьян.

Ранее американские СМИ писали о романе Кортни Кадашьян и Трэвиса Баркера. По их словам, они состояли в отношениях еще до знакомства музыканта с его нынешней девушкой Кортни Кардашьян.

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