Варшава, , 13:55 — REGNUM Все социальные и экономические ограничения в Польше, связанные с пандемией SARS-CoV-2, могут быть сняты только после того, как вакцинация приведет население к наличию коллективного иммунитета. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 27 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга.

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«Победа над третьей волной пандемии и некоторое затишье, снятие ряда ограничений привели к тому, что люди стали жить так, как будто мы полностью избавились от коронавируса. Но ряд ограничений все равно будет действовать, скорее всего, на протяжении всего наступающего лета, пока мы не выработаем коллективный иммунитет», — заявил польский премьер-министр.

Моравецкий напомнил о том, как важно жителям республики продолжать носить маски, мыть руки и сохранять между собой дистанцию. При этом отметил, что в настоящее время правительство занимается вопросом внедрения системы подтверждения вакцинации для граждан Польши, что в скором времени поможет им свободно перемещаться по ЕС.

Польский премьер-министр также объявил, что с 4 июня в Польше разрешат проводить концерты под открытым небом, однако их зрители должны будут соблюдать между собой дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше происходит постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией. С 4 мая в стране открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая в Польше возобновили свою работу гостиницы, однако они пока работают с ограничениями — могут принять не более 50% посетителей от максимально возможного их количества. С 15 мая в стране был снят запрет на появление граждан без защитных масок на открытом воздухе в общественных местах. С 21 мая возобновлена работа театров и кинотеатров. С конца мая в Польше в обычном режиме начнут работать школы и вузы.