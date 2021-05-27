Москва, , 13:54 — REGNUM Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал введение в школах курса цифровой грамотности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Помимо курса нужно в том числе разрабатывать методические пособия и соответствующую работу вести по подготовке учителей», — сказал Кравцов в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Однако, по словам министра, курс должен быть в рамках обязательной внеучебной деятельности.

«Если говорить по поводу некоего интеграционного курса, межотраслевого, наверное, нужно говорить по поводу (обязательной) внеучебной деятельности — это 10 часов. Такой курс может быть разработан, рекомендован регионам», — отметил министр.

«Мы должны понимать суть и назначение курса», уточнил Кравцов.

При этом министр обратил внимание на предмет «информатика» и предложил внести изменения в эту дисциплину.

«Надо посмотреть, что, может быть, не хватает», — сказал он.

В комитете Госдумы по информполитике предложили создать межведомственную рабочую группу на базе Минпросвещения и Минцифры с участием профессионального и родительского сообщества.

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