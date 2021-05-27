Тюмень, , 13:53 — REGNUM Депутаты Тюменской областной думы на заседании 27 мая выбрали нового сенатора взамен безвременно ушедшего из жизни Михаила Пономарева. Им стал экс-президент «Запсибкомбанка», депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий («Единая Россия»).

Сегодня же парламентарии приняли решение о досрочном сложении полномочий депутата с Дмитрия Горицкого в связи с наделением его полномочиями сенатора.

Дмитрий Горицкий родился 28 октября 1970 года в городе Краснодаре. Окончил юридический факультет Тюменского государственного университета в 1993 году по специальности «Правоведение», а в 2000 году экономический факультет ТюмГУ по специальности «Финансы и кредит».

Свою трудовую деятельность начал с августа 1993 года в качестве юриста мэрии Надыма и Надымского района. После военной службы поступил на работу в Ямало-Ненецкий филиал «Запсибкомбанка» юрисконсультом. С июня 2001 и по январь 2019 возглавлял ПАО «Запсибкомбанк» в качестве президента и председателя правления. Избирался депутатом Тюменской областной думы четвертого, пятого и шестого созывов от партии «Единая Россия».