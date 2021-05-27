Псков, , 14:01 — REGNUM В Псковской области продолжится масштабная модернизация системы здравоохранения, в рамках которой качество оказания медпомощи уже повысилось. Об этом 27 мая сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках годового отчета о работе администрации региона в 2020 году на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В частности, в 2020 году приобретено 90 единиц медицинского оборудования, включая ангиографический комплекс для Великолукской межрайонной больницы и линейный ускоритель для Псковского областного онкологического диспансера.

«Вся закупленная техника позволила добиться повышения качества ранней диагностики и лечения онкозаболеваний, своевременной диагностики отклонений в развитии ребенка, повышения доступности высокотехнологичной медпомощи детям», — сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

На программу модернизации первичного звена здравоохранения по решению правительства России Псковская область будет получать почти по 500 млн в год. До 2025 года будет построено 199 объектов, из них 186 ФАПов, шесть врачебных амбулаторий и семь офисов врача общей практики, а также проведен капремонт 79 объектов здравоохранения.

С 2017 года в область поступило 122 автомобиля скорой помощи. «Парк полностью обновлен. Осталось порядка 60 автомобилей 2016—2017 гг. выпуска. Это не такой большой срок эксплуатации, но и их мы планируем заменить в ближайшем будущем», — сказал Михаил Ведерников. Одновременно организована централизованная работа единой диспетчерской службы скорой помощи, к ней подключены все районы. Для всех сотрудников скорой помощи региона разработана и приобретена единая форма.

Также особое внимание уделяется решению кадрового вопроса в здравоохранении Псковской области. В частности, в 2021 году выделены лимиты в размере 31,5 млн рублей на приобретение 17 квартир для медиков, в 2022 году планируется приобрести еще 23 квартиры.