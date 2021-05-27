Пермь, , 13:51 — REGNUM В Пермском крае за последние сутки выявлено 98 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 27 мая оперштаб по борьбе с COVID-2019.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

С конца марта в регионе зарегистрировано 57 083 случая заражения, в том числе 30 338 случаев (53,1%) — в Перми. На 100 тыс. населения края приходится 2196,1 факта заболевания.

С начала пандемии от COVID-2019 оправились 51 318 пермяков, скончались 2400 человек. За последние сутки подтверждено восемь летальных исходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье происходят скачки суточной заболеваемости COVID-19