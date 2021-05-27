Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Украинская энергетическая компания Burisma Holdings Ltd, которая выплачивала сыну нынешнего президента Джо Байдена Хантеру зарплату в размере $1 млн в год, вдвое сократила размер поощрения через два месяца, после того как Байден ушел с поста вице-президента США в 2017 году, сообщает 26 мая New York Post.

Как показывают счета, обнаруженные на оставленном ноутбуке, с мая 2014 года Burisma Holdings Ltd. выплачивала Хантеру Байдену $83 тыс. 333 в месяц за то, чтобы он сидел в правлении компании. Однако в электронном письме от 19 марта 2017 года исполнительный директор Burisma Вадим Пожарский попросил Хантера подписать новое соглашение и сообщил ему, что «единственное, что было изменено, — это размер компенсации».

«Мы очень заинтересованы в тесном сотрудничестве, и вознаграждение по-прежнему остается самым высоким в компании и выше, чем ежемесячное вознаграждение стандартного директора. Я уверен, что вы сочтете это справедливым и разумным», — указывалось в письме.

После этого электронного письма сумма, указанная в ежемесячных счетах сына Байдена, была уменьшена до $41,5 тыс. с мая 2017 года. Причины снижения заработной платы не приводятся. Единственное изменение обстоятельств, похоже, состоит в том, что отец Хантера больше не занимал должность вице-президента.

В 2016 году общий доход Хантера Байдена от Burisma составил $999 тыс. 996. В 2017 году он упал до $665 тыс., а в 2018 году — до $498.

По словам его адвоката Джорджа Мезиреса, Хантер ушел из совета директоров Burisma в апреле 2019 года после того, как его неоднозначные деловые отношения стали оказывать негативное воздействие на президентскую кампанию его отца.