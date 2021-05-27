Казань, , 13:55 — REGNUM В центре Казани в июле временно ограничат движение транспортных средств с целью безопасного прохождения участников крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие состоится 21 июля. Верующие в этот день пройдут с чудотворным образом от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. На центральных улицах города 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку транспортных средств.

20 июля с 20:00 до 14:00 (мск) 21 июля ограничат движение и стоянку транспорта по проезжей части улицы Миславского, на участке от улиц К. Маркса до Большой Красной.

21 июля с 06:00 до 14:00 (мск) будут ограничены стоянка и движение транспорта по проезжей части улиц Кремлевская, Профсоюзная, съезда с площади Первого Мая, Баумана, съезда с площади Тысячелетия на ул. Батурина, съезда с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу, Батурина, Большая Красная, К. Маркса, Япеева и Миславского.

ИА REGNUM напоминает, XXII Волжский Крестный ход, который в этом году посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, состоится в Тверской области 29 мая.

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