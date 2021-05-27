Уфа, , 13:50 — REGNUM Инспектора ГИБДД обвиняют в мошенничестве и взяточничестве в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с февраля по октябрь прошлого года фигурант уголовного дела установил факты нарушений Правил дорожного движения четырьмя гражданами, которые сели за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи считают, что 37-летний обвиняемый потребовал от граждан вознаграждение за не привлечение их к ответственности и не помещение автотранспортных средств на спецстоянку.

«Всего он получил от нарушителей деньги на общую сумму 52 тысяч рублей, а также топливо и услуги экскаватора-погрузчика, стоимость которых составила 27,5 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Помимо этого, по версии следствия, фигурант уголовного дела получил от женщины 15 тысяч рублей якобы в счет возмещения ущерба гражданам после ДТП, в котором участвовал её сын. Следователи считают, что на самом деле денежные средства он потерпевшим не передал, а потратил на свои нужды.

В материалах дела также указано, что во время обыска по месту его жительства были найдены патроны к огнестрельному оружию.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело, подозреваемого отстранили от занимаемой должности. Свою вину обвиняемый признал частично.

Уголовное дело будет направлено в Учалинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-участкового обвинили в посредничестве во взяточничестве.