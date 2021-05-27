Минск, , 13:48 — REGNUM Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» с 26 мая сталкивается с проблемой аннулирования разрешений на доступ в воздушное пространство стран Евросоюза. В опубликованном 27 мая сообщении белорусский авиаперевозчик завил, что «вынужденно отменяет рейсы в 8 стран».

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В сообщении сказано, что по причине «запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран» белорусская авиакомпания вынуждена отменить полёты с 27 мая по 30 октября в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.

Отметим, поводом для запретов ЕС для стал инцидент, произошедший 23 мая в белорусском воздушном пространстве: под предлогом минирования самолёта ирландской авиакомпании Ryanair рейса «Афины-Вильнюс» в минском аэропорту оказались 123 пассажира. Среди них был опознан и арестован гражданин Белоруссии Роман Протасевич вместе с подругой. КГБ Белоруссии давно его разыскивало по обвинению в терроризме. Сразу же после ареста Протасевича белорусские «правозащитники» признали его политзаключённым.