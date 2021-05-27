Москва, , 13:44 — REGNUM Летом 2021 года стабильности на российском рынке топлива не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил председатель совета директоров транспортной компании, руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал данные Минэнерго РФ о том, что в России не предвидится дефицита бензина в летний период и роста цен на АЗС выше инфляции.

«Стабильной ситуация на рынке летом не будет, — сказал Пурим. — Так, несмотря на корректировку демпферного механизма за месяц, цена на бирже выросла на 8%, а это соответствует 70% наценки независимых АЗС, учитывая, что в цене топлива 75% — это акцизы и налоги. Так что многие регионы ждет повышение стоимости не менее чем на 2−3 рубля, если в ближайшее время цена на бирже не снизится на 10%. К таким регионам относится Крым — ни одна из вертикально интегрированных компаний не работает напрямую с крымскими оптовиками, поэтому цена складывается исключительно на основе биржевой плюс стоимость логистики, плюс стоимость фондирования на время поставок — от 45 дней».

В то же время, как подчеркнул Пурим, дефицита бензина, скорее всего, не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ охарактеризовало ситуацию на рынке топлива как стабильную.

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