Пусан, Южная Корея, , 13:48 — REGNUM В южнокорейском городе Пусан медсестра, работавшая с ковид-пациентами, покончила с собой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, тело 33-летней женщины было найдено в субботу, 22 мая, в собственном доме.

По мнению членов семьи, женщина покончила жизнь самоубийством из-за депрессии и переутомления, поскольку медсестру часто просили поработать в выходные, а также загружали дополнительной работой.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 629 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 138 311.

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