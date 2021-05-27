Газа, Палестина, , 13:56 — REGNUM Офис верховного комиссара ООН по правам человека не располагает данными о том, что атакованные Израилем здания в секторе Газа использовались в военных целях. Об этом верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет заявила 27 мая на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации в Палестине и Израиле.

Она отметила, что Израиль заявлял о присутствии вооружённых групп во многих зданиях, подвергшихся авиаударам, или о том, что они использовались в военных целях. Но её офис не видел таких свидетельств.

Израильская сторона предупреждала население Газы об авиаударах, но такие атаки в густонаселённых районах привели к гибели и ранениям людей, широкому разрушению гражданской инфраструктуры. Если будет установлена «неизбирательность и непропорциональность» таких ударов, они могут быть признаны военными преступлениями.

По данным верховного комиссара, в результате атак Израиля на объекты в Газе погибли 242 палестинца, в том числе 63 ребёнка. На Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, по состоянию на 24 мая были убиты 28 палестинцев, включая пятерых детей.

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