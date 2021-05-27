Оренбург, , 13:42 — REGNUM В Оренбургской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 27 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 43 995 носителей коронавируса, среди которых числится 3670 детей. На 100 тыс. населения приходится 2244,73 факта заболевания.

Выздоровел 40 331оренбуржец. Жертвами коронавирусной инфекции стали 964 человека, в том числе четверо за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 443 пациента в COVID-19. Состояние 147 человек медики оценивают как тяжелое.