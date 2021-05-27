Москва, , 13:42 — REGNUM В Госдуме настаивают на введении обучения школьников цифровой гигиене, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Комитет считает вопрос введения обучения школьников цифровой грамотности и цифровой гигиене крайне важным… В этой связи мы считает целесообразным обсудить необходимость появления подобного курса в рамках школьной программы», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Предлагается создать межведомственную рабочую группу на базе Минпросвещения и Минцифры с участием профессионального и родительского сообщества.

По данным комитета, не менее 80% школьников когда-либо сталкивались с опасностями в интернете, в частности, с кибербуллингом.