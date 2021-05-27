Красноярск, , 13:42 — REGNUM В Красноярске заместитель главврача перинатального центра подозревается в халатности, которая привела к торговле младенцами. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В отношении заместителя главного врача КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Установлено, что в 2020 году в медучреждении родились 14 детей. После выписки рожениц младенцы остались в медицинском учреждении без попечения законных представителей.

В ведомстве уточнили, что при выписке из роддома ребёнок должен передаваться законному представителю. Если новорождённого оставили в родильном доме, сотрудники медучреждения обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства.

Однако отвечающая за выписку замглавврача не проконтролировала действий подчинённых, осуществляющих выписку младенцев. Она не приняла мер по передаче соответствующих сведений в органы опеки и попечительства. В результате в 2020 году её подчинённые передали 14 новорождённых детей не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан КНР.

«Недобросовестное и небрежное отношение к службе заместителя главного врача повлекло совершение в отношении 14 новорождённых детей тяжких преступлений в виде их купли-продажи», — говорится в сообщении ГСУ СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках расследования уголовного дела о торговле младенцами в Красноярске были задержаны 33-летний директор ООО «Дидилия», его супруга и знакомые — две женщины и мужчина.

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