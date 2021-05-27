Москва, , 13:40 — REGNUM Разговоры о переходе на «четырёхдневку», действительно, ведутся уже давно, но возникают они (и тогда, и сейчас) скорее из-за необходимости вбросить в повестку что-то позитивное от лица власть имущих, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«При этом реальных предпосылок к переходу на сокращенную рабочую неделю при текущем состоянии экономики нет. Не та производительность труда, не тот ВВП на душу населения.

А без модернизации производств и создания новых, поиска новых рынков сбыта, иностранных и внутренних инвестиций в экономику, мультисекторального ее развития и роста доходов граждан, для стимуляции внутреннего спроса на товары и услуги и подъема деловой динамики и предпринимательской инициатив, такой переход даже если случится, обернется для рядовых граждан новыми финансовыми потрясениями.

Это произойдёт потому, что платить за четыре рабочих дня при текущей производительности труда не будут как за пять. А значит зарплаты тех, кто работают меньше пойдут вниз и это на фоне того, что реальные доходы и без того «растут» только вниз более семи лет подряд.

Зато, вероятно, «четырёхдневка» поможет добиться снижения уровня безработицы, которая только по официальным данным (не учитывающим теневой сектор на который приходится 20% рабочей силы в стране и в котором также люди оставались без работы) составляет 5,4%.

Так как производствам с непрерывным циклом нужно будет закрывать вакуум рабочей силы, чтобы не терять в производительности. Понравится им это или нет? Вопрос спорный.

Так как тем, кто придет заполнять пробелы в рабочем графике, также придется платить зарплату, платить взносы в соцстрах и пенсионный фонд, платить налоги. А это дополнительная нагрузка на ФОТ, которая вряд ли обрадует бизнес, не оправившийся еще от потрясений 2020 года.

Учитывая это, можно заключить, что разговоры, скорее всего, так и останутся разговорами, так как «четырехдневка» в том виде, в котором она возможна сейчас, не обрадует ни работодателей, ни работников, и нужна только для набора политических очков. Впрочем, для этого исполнять обещанное необязательно», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд России заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырёхдневной недели.

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