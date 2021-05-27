Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM В Свердловской области вновь подтвердили меньше 100 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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По данным ведомства, 27 мая 2021 года зафиксировано 98 носителей вируса SARS-CoV-2 за минувшие сутки (для сравнения, 26 мая были выявлены 94 человека). Всего в области насчитывается 88 912 случаев заражения коронавирусом.

За сутки диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (42 человека), Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Кировграда, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, ЗАТО Свободный, Первоуральска, Ревды, Тавдинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новоуральске (Свердловская область) прекратили работу над созданием собственной вакцины от коронавируса.

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