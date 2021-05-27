Москва, , 13:40 — REGNUM Рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню PABLO из своего нового альбома. Пользователи видеохостинга YouTube активно обсуждают получившейся ролик.

Зрители оценили новый клип Моргенштерна. Многие комментаторы отметили высокое качество съёмки ролика и его сюжет.

«Клип выглядит лучше, чем 99% наших фильмов», — считает пользователь DorrianKarnett.

«Ещё пару клипов и соберём целый фильм», — написал Fipro.

«Растешь. И это приятно наблюдать. Что треки, что клипы становятся всё лучше и интересней», — похвалил артиста пользователь с ником «Чисто мои стримы».

«Так много клипов вышло уже у него, что если их соединить, получится «Форсаж 10», — шутит пользователь TopGG.

Добавим, что за первые два часа после выхода клипа его посмотрели более 590 тыс. человек. А 248 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

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