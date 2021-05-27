Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Сконе, расположенном на юге Швеции, находится на самом низком уровне с ноября прошлого года. В среднем в настоящее время за сутки выявляется 350 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 1 400 случаев в январе текущего года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Впервые можно сказать, что наблюдается отчетливая тенденция к снижению. Но нужно сказать, что риск заражения в обществе никуда не исчез», — заявила в интервью SVT главный инфекционист Сконе Ева Меландер.

«Этот тренд сохранится? Надеюсь, но никто этого гарантировать не может, важно продолжать проявлять осторожность и соблюдать социальную дистанцию. Также прививаться, когда до вас дойдет ваша очередь», — ответила Меландер.