История вопроса

Новости, посвященные теме выплат алиментов близким нетрудоспособным членам семьи.



Сроки и объемы выплат нередко становятся предметом конфликтов между родственниками.



В случае с алиментами выплачиваемыми несовершеннолетним детям, Семейный Кодекс предусматривает обязанность родителя платить 25% от ежемесячного дохода на одного ребенка, 33% — на двоих, 50% — на трех и более. В отдельных случаях размер удержаний из заработка может составить 70%.



Размер выплат на ребенка должен быть не меньше прожиточного минимума несовершеннолетних.



Неуплата алиментов может караться законом — от пени и неустойки, до лишения прав, принудительных работ и ареста.



Согласно законодательству России обязанность по содержанию нуждающихся родственников может лежать не только на родителях, но и на совершеннолетних трудоспособных детях, супругах, внуках.