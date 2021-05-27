Москва, 27 мая 2021, 13:39 — REGNUM Правительство подготовило поправки в законодательство, затрудняющие уход от ответственности неплательщиков алиментов. Об этом 27 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он рассказал о подготовленных документах, которые «уточняют ответственность за уклонение или неполную оплату алиментов».
Мишустин отметил, что обязательства по выплатам обычно считаются выполненными, если перечислена незначительная сумма.
«В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объёме, оставались без поддержки, а неплательщики уходили от ответственности. Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений», — заявил глава правительства.
Мишустин подчеркнул, что подготовленные изменения позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям.