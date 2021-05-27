Архангельск, , 13:38 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил учредить премию для медиков региона, ее лауреатами ежегодно смогут стать 20 медработников. Как сообщил в ходе своего ежегодного послания областному собранию депутатов глава региона, наградой каждому из них станет выплата в размере 100 тысяч рублей.

«Мы должны сейчас, в период, когда ценность врачебной профессии стократно повысилась, пересмотреть отношение к оценке работы наших медицинских работников. Прошу правительство в ближайшее время проработать вопрос об учреждении общественной премии губернатора Архангельской области «Профессия — Жизнь», — заявил Цыбульский.

Губернатор поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о присуждении премии уже в этом году. Выбирать достойных премии будут всенародным голосованием.