Архангельск, 27 мая 2021, 13:38 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил учредить премию для медиков региона, ее лауреатами ежегодно смогут стать 20 медработников. Как сообщил в ходе своего ежегодного послания областному собранию депутатов глава региона, наградой каждому из них станет выплата в размере 100 тысяч рублей.
Губернатор поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о присуждении премии уже в этом году. Выбирать достойных премии будут всенародным голосованием.