Москва, , 13:59 — REGNUM В рамках переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которые пройдут 28 мая в Сочи, будут подняты вопросы дальнейшего развития двусторонних связей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также отмечается, что главы государств коснутся тематики продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

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«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах», — уточнили в Кремле.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча президентов двух стран состоится в пятницу, 28 мая. По его словам, «готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Глава государства не стал называть конкретные вопросы, но уточнил, что в основном это будет экономика.

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