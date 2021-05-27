Чебоксары, , 13:35 — REGNUM В Чувашии прокуратура требует произвести перерасчёт платы за тепло в одном из новочебоксарских домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Проверка проводилась после публикации о том, что за апрель 2021 года жителям многоквартирного дома по улице Комсомольская, 8 в Новочебоксарске начислили за теплоснабжение якобы 5,5 тыс. рублей.

«Проверкой установлено, что в январе 2021 года специалисты филиала «Марий Эл и Чувашии» АО «ЭнергосбыТ Плюс» в ходе выхода по месту нахождения узла учёта (счётчика) тепловой энергии дома установили его неисправность, выразившуюся в неверном учёте потребляемого тепла (занижение его объёма)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в нарушение нормативных актов был произведён перерасчёт жильцам не с января 2021 года, а с начала отопительного сезона — октября 2020 года.

В адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление с требованием произвести перерасчёт на 133 тыс. рублей, решается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Отметим, что 27 апреля 2021 года в прокуратуре Чувашии состоялось координационное совещание с правоохранителями, посвящённое расчётов за коммунальные ресурсы и расследованию уголовных дел данной категории. Тогда исполняющий обязанности прокурора республики Александр Кондратьев отметил, что задолженность организаций ЖКХ за поставленные коммунальные ресурсы обладает «высоким риском нагнетания социальной и экономической напряжённости».