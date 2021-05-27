Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Сегодня либерализм подвергается серьезным нападкам, а слабые правительства меньшинства в Швеции угрожают проведению важных реформ, в то время как популярность партий, занимающих крайние позиции на политическом ландшафте, возрастает. Об этом в эфире телеканала SVT предупредила бывший лидер «Центристов» Мод Олофссон.

«Я так обеспокоена тем, что все политические партии так плохо к этому подготовлены», — отметила бывший политик.

Одна из основателей коалиции «Альянс за Швецию», Мод Олофссон, или как ее еще называют «мама Альянса», ушла из политики в 2012 году и с тех пор работает председателем торговой ассоциации Visita.

Теперь она считает, что нынешняя политическая ситуация в Швеции вызывает беспокойство с точки зрения бизнеса, поскольку угрожает реформам, благоприятствующим предпринимательству. Ее особое внимание занимают права собственности и налоги, которые защищают рабочие места и способствуют частной инициативе.

«Меня беспокоит, что к власти будут приходить такие слабые правительства меньшинства, что будет вообще невозможно реализовать повестку реформ. И дело не только в том, чтобы после выборов сесть сложа руки и смотреть, что же можно на этот счет придумать», — подчеркнула Олофссон.

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