Мадрид, , 13:35 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан покидает свой пост. Об этом 27 мая сообщается на сайте клуба.

«Мы должны уважать решение Зидана и выразить наше восхищение его профессионализмом, преданностью и страстью к игре, а также его значимостью для клуба», — говорится в сообщении.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по июнь 2018 года, после чего он ушёл и вернулся в марте 2019-го.

Под его руководством команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018), два раза стала чемпионом Испании (2016/17, 2019/20).

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