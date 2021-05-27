Джакарта, , 13:35 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 6278 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

По состоянию на 27 мая 2021 года в Индонезии выявили 1 797 499 носителей коронавируса.

За последние сутки побороть коронавирус смогли 3924 человека. В Индонезии после COVID-19 выздоровели 1 649 187 человек.

В период с 26 по 27 мая 2021 года в Индонезии от COVID-19 скончались 136 человек. Эпидемия унесла жизни 49 907 человек.

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