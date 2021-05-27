Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM Темпы вакцинации жителей Ростовской области от коронавируса заметно снизились за последние дни: с 8012 за день 21 мая до 5382 человек в день 26 мая. Это следует из данных, приведённых ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая.

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На сегодняшний день участниками прививочной кампании стали 429 875 жителей Ростовской области (+ 5382 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 320 348 человек (+ 3923 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв назвал темпы вакцинации от COVID-19 недостаточными. Завершить прививочную кампанию к осени 2021 года можно только в случае, если в сутки дозу вакцины будут получать порядка 16 тысяч человек.

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