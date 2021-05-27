Москва, , 13:48 — REGNUM Несмотря на ускорившуюся инфляцию в России, говорить о гиперинфляции было бы преувеличением, заявил 27 мая заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции — это некоторое преувеличение», — сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Заботкин отметил, что по ряду товаров в России, например в строительной отрасли, ускорение инфляции особенно заметно.

Вместе с тем регулятор ожидает, что ситуация нормализуется по мере возвращения российской экономики к равновесному состоянию после пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России сохраняется повышенный уровень инфляционных ожиданий, который при этом пока не снижается.

По её словам, в ЦБ обеспокоены, что, по последним данным, инфляционные ожидания 12% —то есть то, как люди видят, какой будет рост в ближайшие 12 месяцев.

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