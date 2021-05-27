Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Противостояние «Шведским демократам» определило партию «Центристов» как политическую силу, движимую ценностями и идеологией, и также привлекла новых избирателей из лагеря «Социал-демократов» и «Зеленых». Но мечта о сотрудничестве в условиях «широкого центра», куда входят и «Центристы» и «Умеренные», сегодня выглядит еще более нереалистичной, чем после прошлых парламентских выборов. Вместо этого вполне вероятно, что новой «коалиции против Шведских демократов» понадобится помощь «Левых». Об этом в своей авторской статье написала политических обозреватель телеканала SVT Элизабет Мармонштейн.

«Несмотря на все различия, дверь к сотрудничеству с Левыми закрыта. Все остальное невозможно по внутренним причинам. Хлопнуть дверью, ведущей к сотрудничеству с Левыми за 16 месяцев до выборов, также было бы стратегической ошибкой для тех, кто хочет убедить избирателей в том, что есть реальная правительственная альтернатива, занимающая срединную позицию», — написала она.

«Противостояние с Левыми продолжается, но теперь главный враг — Шведские демократы. И этот конфликт во многом способствовал тому, что Центристы заняли то место, где они сегодня находятся. Отправную точку такого развития событий можно поставить, когда Анни Лёф (лидер «Центристов» — прим. ИА REGNUM) представила свой поствыборный анализ в 2010 году. Именно тогда был сделан вывод о том, что партия должна стать более идеологически содержательной: «Центристская партия сегодня воспринимается как партия, представляющая интересы сельских жителей и предпринимателей, и ей необходимо двигаться к тому, чтобы стать более понятной партией, движимой идеями, приняв в будущем на вооружение свои исторически сильные ценности, которые определяют нашу политику», — написала Мармонштейн.

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