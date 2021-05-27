Рига, , 13:41 — REGNUM Правительство Латвии ограничило приём белорусских самолётов в аэропортах, но оставило возможность транзитных рейсов. Об этом глава Агентства гражданской авиации (АГА) Латвии Марис Городцовс сообщил 27 мая ТАСС.

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«[Введенный ранее] запрет правительства Латвии ограничивает полёты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелётный транзит не запрещён», — сказал он.

При этом Городцовс подтвердил, что самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа» не запрещено пользоваться воздушным пространством Латвии. Он отметил, что ограничены полеты или перевозка пассажиров в латвийские аэропорты и из них.

Авиаперевозчикам Латвии в целях безопасности не рекомендовано входить в белорусское воздушное пространство. Подобную рекомендацию выпустило Европейское агентство авиационной безопасности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия ввела ограничения на воздушное сообщение с Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair 23 мая.

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