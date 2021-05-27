Черкесск, , 13:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 14 жителей региона. Это на два больше, чем днем ранее. Общее количество заразившихся опасной инфекцией в республике составило 20 395 человек, сообщили 27 мая в региональном минздраве.⠀В настоящее время в ковидных госпиталях находятся на лечении 122 пациента. Всего в регионе насчитывается 223 «активных» больных, сообщили 27 мая в федеральном оперштабе. На амбулаторном лечении находится 101 человек.

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Их всех заразившихся коронавирусом выздоровели 20 047 жителей Карачаево-Черкесии, не удалось спасти 125 человек. За последние сутки скончались от COVID-19 еще два человека.

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