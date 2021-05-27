Москва, , 13:30 — REGNUM Извинения президента России Владимира Путина перед белорусским коллегой Александром Лукашенко являются фигурой речи и проявлением дипломатической корректности. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление Лукашенко о том, что Путин якобы перед ним извинился за разговор о Белоруссии с президентом США Джо Байденом.

Он пояснил, что в международной практике не принято обсуждать третьи страны и их лидеров. Песков добавил, что это не стоит воспринимать как непосредственное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина и Джо Байдена посетить Минск.