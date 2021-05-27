Нижний Новгород, , 13:28 — REGNUM За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3571 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 147 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 530 случаев.