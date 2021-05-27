Стокгольм, , 13:30 — REGNUM Вчера, 26 мая, Совет по предупреждению преступности (Brå) опубликовал новый отчет, согласно выводам которого Швеция занимает первое место среди 22 других европейских стран по числу смертельных случаев в результате применения стрелкового оружия. В своем письменном комментарии новостной службе SVT Nyheter лидер «Шведских демократов» (второй крупнейшей оппозиционной партии в Швеции) Джимми Окессон назвал появление отчета «скандалом» и подверг резкой критики политику нынешнего правительства.

«Это настоящий скандал, что дело зашло так далеко, правительство капитулировало и полностью потеряло контроль», — написал Окессон.

Лидер «Шведских демократов» также считает, что меры и «так называемые инициативы», представленные правительством, не помогают.

«Преступники то и дело, что наращивают свою деятельность. Швеции никогда не удастся решить эту проблему, пока у власти остается нынешнее, отрицающее реальность правительство», — заявил политик.

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