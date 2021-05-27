Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять женщин в возрасте от 60 до 95 лет и десять мужчин в возрасте от 42 до 86 лет. Все страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 4390 человек.

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