Москва, , 13:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин из соображений политкорректности проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о том, что обсуждал ситуацию в республике с президентом США Джо Байденом. Об этом 27 мая заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Как правило, обсуждение третьих стран без какого-то информирования этих лидеров — это то, что не совсем принято в международной практике», — сказал Песков.

По его словам, Путин весьма корректен, он посчитал необходимым рассказать Лукашенко о том, что эта проблематика обсуждалась.

Представитель Кремля добавил, что эту ситуацию стоит воспринимать не как непосредственное извинение, а как фигуру речи.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин якобы извинился перед ним за разговор с Байденом о Белоруссии, и предложил президентам России и США встретиться в Минске.

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