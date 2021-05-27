Стокгольм, , 13:29 — REGNUM Похоже, что в шведской политике вырисовывается неразрешимое уравнение, — если лидер «Центристов» Анни Лёф хочет препятствовать приходу к власти «Шведских демократов» и занять место в следующем правительстве, ей, вероятно, придется прибегнуть к помощи «Левых», несмотря на все свои обещания этого ни в коем случае не делать. Однако в тени такой дилеммы находятся более 20 шведских муниципальных образований, где «Центристы» и «Левые» плодотворно сотрудничают на местном уровне. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Как подсчитали журналисты, в Швеции насчитывается 24 муниципальных собраний и одно региональное, где обе партии находятся в коалиции и разрешают местные вопросы совместно.

Например, в муниципальном совете Стенунгсунда (лен Вестра-Гёталанд), решения принимает коалиция «Социал-демократов», «Центристов», «Левых» и «Зеленых» при участии еще одной местной партии.

Лидер «Центристов» в Стенунгсунде Мария Херманссон отмечает в интервью телеканалу SVT партии стараются избегать вопросов, в которых они слишком далеки друг от друга идеологически.

«В противном случае есть риск, что сотрудничество сорвется и в Стенунгсунде возникнет хаос. Это того не стоит», — отметила Херманссон.